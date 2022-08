“Sei tornato per riprenderti il trono?” Lukaku: “Prima lo Scudetto, poi la corona”

"La tua immagine più iconica è l'urlo nel derby in un San Siro vuoto. Sei tornato per riprenderti il trono?" Nel corso di un'ampia intervista concessa a Dazn, Romelu Lukaku non ha avuto dubbi e ha risposto così: "Io vorrei prendermi il trofeo, non sono qui per me stesso ma per aiutare l'Inter a vincere lo scudetto. Dopo la corona (ride, ndr)"