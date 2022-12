Qatar 2022, Martinez rompe gli indugi: Lukaku in campo a inizio secondo tempo

Il Belgio deve vincere contro la Croazia per qualificarsi agli ottavi di finale: l'attaccante dell'Inter rileva Mertens

Il momento di Romelu Lukaku è arrivato: l'attaccante dell'Inter è sceso in campo a inizio secondo tempo, con il Belgio che deve necessariamente vincere contro la Croazia per qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale.