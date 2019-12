Lukaku segna una doppietta con il Genoa, la Nord canta “Icardi uomo di me***”

12 gol in campionato, 2 in Champions. Romelu Lukaku è tornato a segnare nella gara che riporta i nerazzurri primi in classifica accanto alla Juventus. E questi due gol arrivano dopo l’eliminazione dalla Coppa e il pari con la Fiorentina che erano costati tante critiche al giocatore nerazzurro. E si era sollevato un polverone sul solito paragone con Mauro Icardi. La Curva Nord non ci ha pensato su due volte a far capire da quale parte sta. E appena è arrivato il secondo gol nella gara col Genoa è partito il coro: “Icardi uomo di me***”. Cori anche contro la moglie dell’attaccante che sta giocando in prestito al PSG.

Il giocatore non era stato apprezzato per alcune cose scritte nella sua biografia a proposito del rapporto con i sostenitori interisti. E tutta la bagarre della scorsa stagione, dalle polemiche per la fascia persa che ha portato all’addio, non è stata apprezzatissima dai tifosi.