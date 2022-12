L’Inter studia il Lukaku 2.0: segnali positivi da Romelu. C’è una sfida tra lui e Inzaghi

"Ottantasette minuti, quel gigante di Romelu Lukaku, non li metteva insieme da quando mancava poco alla grigliata di Ferragosto, non al cenone di Natale. Da Lecce, 13 agosto, a Reggio Calabria, 22 dicembre. L’ultimo flash rimasto nella mente di tutti, relativo a Lukaku, era quello di tre settimane prima, la notte tremenda contro la Croazia al Mondiale, la porta che pareva stretta come la serratura, il pallone che rimbalzava sulla pancia e lì moriva. E i pugni alla panchina. E le lacrime. Reggio Calabria era un modo per sciogliersi. Il modo scelto per iniziare un’altra storia. E per capire che in coppa con Edin Dzeko sì, si può fare", racconta La Gazzetta dello Sport.