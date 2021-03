EDICOLA CDS – Lukaku e Vlahovic a segno, CR7 flop. Dybala è sul mercato

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi dà risalto alle Nazionali ma anche al mercato in casa Juventus

"Lukaku e Vlahovic a segno. CR7 flop". E' questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 25 marzo 2021. "Francia, solo pari. Crolla l'Olanda", si legge sempre in merito alle partite di qualificazioni ai Mondiali. Ma c'è spazio, ovviamente, anche per l'Italia: "Riscatto Mondiale", il titolo in copertina. "Stasera a Parma la prima delle tre partite in 7 giorni. Immobile guida l'attacco, Berardi favorito su Chiesa". In taglio alto, invece, si parla di mercato: "Dybala è sul mercato. Nedved conferma Pirlo ma per Paulo si aprono nuovi scenari".v