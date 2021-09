Lukaku, con la Juve serata da dimenticare. Poche occasioni e pioggia di fischi

Lukaku si presentava senza nemmeno un gol segnato su azione contro i propri rivali, una striscia che si è allungata di un'altra partita ancora

Una serata di dimenticare quella di ieri per Romelu Lukaku e il suo Chelsea: i campioni d'Europa escono infatti sconfitti dall'Allianz Stadium contro la Juventus e il suo centravanti non è quasi mai riuscito ad incidere sulla gara. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "La serata di Romelu Lukaku è scivolata via con il centravanti belga di fatto risucchiato dalla morsa bianconera. Quella dei difensori centrali, ma anche quella dei tifosi juventini, che gli hanno riservato il trattamento solitamente dedicato ai rivali più odiati ma anche più temuti. È il trascorso interista a pesare, unito allo status di top player. Che puntualmente finisce però per essere disinnescato quando vede bianconero, quando incontra Bonucci e Chiellini in particolar modo. Lukaku si presentava senza nemmeno un gol segnato su azione contro i propri rivali, una striscia che si è allungata di un'altra partita ancora. È in un Chelsea che va al tappeto, a fare rumore più di tutti è inevitabilmente lui.

Già alla lettura delle formazioni si era capito quanto sarebbe stata lunga la serata per il centravanti belga, sommerso dai fischi del pubblico di casa. Che poi ha insistito, a ogni pallone giocato da Lukaku altra pioggia di fischi e cori non propriamente gentili. Una marcatura a uomo di ventimila spettatori. Più due, perché nemmeno il terreno di gioco ha fornito un ambiente agevole al numero 9 del Chelsea, puntualmente anticipato ora da De Ligt e ora da Bonucci. Solo in avvio un guizzo, un tiro tutt'altro che irresistibile dopo l'unico vero schema riuscito dal Chelsea su azione di corner.

Poi solo qualche sponda, alcune anche di qualità, ma alla porta di Wojciech Szczesny ha di fatto potuto solo dare le spalle per tutto il resto della partita. Nemmeno di testa riesce a imporsi, anzi. Una sola svolta prende il tempo in area, ma non ne ha abbastanza per inquadrare la porta né di imprimere forza a sufficienza. Però lotta, sempre, come un leone per quanto ingabbiato. E alla fine un'occasione arriva, è clamorosa, Lukaku potrebbe cancellare con una sola giocata una notte di difficoltà. E' il minuto 83, si prende lo spazio che serve da Bonucci per calciare di sinistro da ottima posizione, ma il pallone finisce abbondantemente fuori dallo specchio. È la fotografia di una serata da dimenticare per Lukaku. O forse da ricordare bene", conclude il quotidiano.