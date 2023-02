Lukaku a Inter TV: “Momenti chiave? Le parate di Onana. Siamo la stessa squadra di…”

Tutti i suoi compagni hanno parlato del suo gol e dell'importanza per lui di ritrovare il campo. Romelu Lukaku ha segnato il gol vittoria contro il Porto e ha dichiarato a Inter TV: "C'è soddisfazione per la squadra, abbiamo meritato e creato tante occasioni. Il Porto è una squadra forte. Dobbiamo continuare a fare bene in campionato. Molto importante questa vittoria, abbiamo provato a fare il secondo gol. Dobbiamo essere soddisfatti per una vittoria contro una squadra forte".