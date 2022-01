Lukaku, indizi social? Tifosi del Chelsea infuriati. Resa dei conti con Tuchel

L'intervista rilasciata dall'attaccante belga ha creato una spaccatura con l'ambiente Blues: attesi sviluppi

L'intervista rilasciata pochi giorni fa da Romelu Lukaku ha inevitabilmente creato una spaccatura tra l'attaccante belga e l'ambiente Blues: il tecnico Tuchel non lo ha convocato per il big match contro il Liverpool, e i tifosi sono infuriati con il loro numero 9. Ad aumentare la tensione, come scrive il Mirror, ci sono anche gli atteggiamenti del giocatore sui social, che non sono di certo passati inosservati.