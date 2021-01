Inter, momento complicato per Lukaku ma torna il sorriso. Riecco la LuLa: è l’unica coppia gol a…

Nuovamente il sorriso stampato in faccia. Romelu Lukaku ritrova la serenità, dopo le polemiche per lo scontro verbale con Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia, grazie alla doppietta nel 4-0 al Benevento. Il centravanti belga sale a -1 da Cristiano Ronaldo nella classifica cannonieri e torna quello implacabile, capace di dominare in area di rigore anche nelle serate apparentemente più complicate. I numeri, riportati dalla Gazzetta dello Sport, sono incredibili: “52 reti in 76 gare con l’Inter, 20 in questa stagione tra campionato (14), Champions League (4) e Coppa Italia (2)“.

L’esultanza contenuta testimonia il momento complicato di Lukaku, ancora segnato dal faccia a faccia con Ibra e da quelle parole con cui si è visto attaccato negli affetti più cari. L’Inter si gode la sua LuLa, dopo quattro turni di astinenza per entrambi gli attaccanti: “Romelu e Martinez sono l’unica coppia del nostro campionato in doppia cifra e con 24 gol sono anche la terza migliore coppia dei primi cinque campionati europei dopo Bayern e Tottenham. E pensare che Lautaro non segnava dal 3 gennaio contro il Crotone: sei partite considerati i due turni di Coppa Italia in cui Lukaku era invece riuscito ad andare in gol“.