CorSera – Lukaku si è preso il Belgio sulle spalle, ma è caduto sotto il suo peso

"Romelu Lukaku si è preso il Belgio sulle spalle, ma è caduto sotto il suo peso. Ha cambiato la partita, si è preso la scena, ma solo per far vedere al mondo quanto sia lontano dalla versione migliore di se stesso, e forse anche da una solo accettabile. Non sta bene, altrimenti il c.t. Martinez (che annuncia che questa è la sua ultima partita: il contratto è scaduto e non sarà rinnovato) lo avrebbe inserito dall’inizio, invece di cambiare ancora formazione, con Mertens attaccante per Batshuayi, Hazard in panchina, Trossard e Carrasco nuovi (e deludenti) innesti. Se Mertens manda fuori la miglior occasione del primo tempo (dopo incursione e taglio di De Bruyne per un momento di nuovo se stesso), è Carrasco che provoca il rigore prima assegnato e poi tolto dalla Var per un fuorigioco precedente", spiega il Corriere della Sera.