Lukaku, sparito anche il murale con Ibrahimovic: ecco cosa è spuntato al suo posto

Cancellato in queste ore anche un altro ricordo della parentesi nerazzurra dell'attaccante belga

Un'altra traccia dell'avventura nerazzurra di Romelu Lukaku è sparita. Dopo quello che raffigurava il belga davanti alla Curva Nord, coperto dai tifosi dell'Inter, anche un altro murale, quello con protagonisti il belga e Ibrahimovic, è sparito. Al suo posto sono apparsi i protagonisti di un film in uscita il 14 ottobre: "Venom: la furia di Carnage". KayOne (per la parte di Venom) e Kiv (per la parte di Carnage), due noti street artist della Stradedarts Urban Gallery 1988 di Milano. Forme e colori si sposano bene con le due tifoserie cittadine.