Lukaku luce per il Belgio: “Nazionale flop ma Rom è tornato: la coscia è ok, ora…”

"L'appuntamento di Al Rayyan, giovedì, sarà anche la prova del fuoco per Lukaku nel capire se ha fatto un viaggio a vuoto fino in Qatar. Lì il Belgio in una serata da brivido caldo si giocherà tutto, un dentro o fuori che carica fin d’ora di responsabilità Big Rom". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle condizioni di Lukaku e del suo Belgio, costretto a vincere contro la Croazia per non essere eliminato dal Mondiale: