Lukaku, pace fatta con lo spogliatoio. “Chiarite frizioni post addio. E con Lautaro…”

"È curare i muscoli di Lukaku, come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi. È coccolare il processo di crescita di Lautaro, che senza il totem belga è diventato uomo. Oggi, a 12 mesi da un addio doloroso, Lukaku ha ritrovato un giocatore leader a tutto tondo, non più dolcemente offuscato dalla luce del compagno di squadra. A Inzaghi il compito di creare un mix ancor più esplosivo rispetto al passato. La coppia è potenzialmente senza limiti". Lautaro, in aggiunta, è andato via via migliorando, chiudendo sempre ogni stagione con un numero di gol mai inferiore all'anno precedente, partendo da 14 gol tre anni fa, 17 due anni fa e 21 nella scorsa stagione.

"l confine - giura il tecnico - ancora non è stato raggiunto. Lo aiuterà Lukaku, certo. E magari lui aiuterà il belga a ritrovare l’Inter. Che non giocherà come quella di Conte, ma evidentemente neppure come la scorsa stagione: avere Big Rom in rosa è un privilegio ma pure un compito in classe da saper consegnare. Nell’attesa, Romelu si è portato avanti. E con lo spogliatoio - tra cene pagate, canzoni cantate come fosse un nuovo acquisto e colloqui vari - ha chiarito le frizioni post addio di un anno fa. Un modo intelligente per ripartire. Il gol numero 105, della Lu-La. In attesa della prima rete di questo precampionato, ovvio: Lione avvisato", chiosa la Rosea.