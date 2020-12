La grande stagione di Romelu Lukaku non è bastata all’attaccante dell’Inter per vincere il premio di miglior sportivo dell’anno per il Belgio. A trionfare, infatti, è stato Wout Van Aert, ciclista belga capace di vincere la Strade Bianche, la Milano-Sanremo e due tappe al Tour de France. Secondo le votazioni, Van Aert ha collezionato 1049 punti mentre Lukaku è giunto secondo a 526, precedendo un altro ciclista, Evenepoel, terzo a quota 441.

(lalibre.be)