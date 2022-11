Belgio, il rientro di Lukaku non basta. GdS: “Romelu può dare una sterzata ma ieri…”

Ieri Romelu Lukaku è tornato in campo dopo una lunga assenza ma non è riuscito ad evitare il KO del suo Belgio contro il Marocco

"Vien da dire solo sperando in una crescita di condizione, e dunque di minutaggio, di Lukaku, che anche dal punto di vista emotivo – su quello tecnico inutile persino discutere – può dare una sterzata. Ieri non ha fatto in tempo, evidentemente: giusto tre palloni toccati, il senso di impotenza, pure qualche sbracciata con i compagni per provare a scuoterli. Quello sì, quello si è visto", il commento de La Gazzetta dello Sport.