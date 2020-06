Lukaku studia da allenatore. Ts: “Ha già fatto parecchie lezioni e non è impossibile che…”

La Federazione belga ha fatto partire un corso per allenatori speciale aperto ai giocatori che hanno collezionato almeno 50 presenze con la maglia della Nazionale o che hanno fatto parte della spedizione che ha partecipato alle qualificazioni o alla fase finale del Mondiale 2018. Tra i giocatori che hanno preso parte al corso c’era anche Romelu Lukaku . Come sottolinea Tuttosport,

l’attaccante in queste settimane ha già fatto parecchie lezioni e “pare essersi davvero molto appassionato alla nuova “materia di studio”. Essendo pensato in origine per essere spalmato nell’arco di 2-3 stagioni, però, non è impossibile che in futuro anche Lukaku possa provare sul campo le sue abilità con i più giovani. Nelle intenzioni della nazionale belga, infatti, c’è che gli allievi allenatori possano far pratica anche con i giocatori delle giovanili dei rispettivi club“.