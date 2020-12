TS – Inter, serve un Lukaku super big. Gli manca uno step per raggiungere i più bravi

Anche il quotidiano sportivo TuttoSport parla di Romelu Lukaku e dell’importanza che il giocatore belga ha per l’Inter di Conte. L’attaccante ha segnato nove gol in undici gare finora ma in CL ha segnato solo la doppietta nel 2 a 2 finale proprio contro il Borussia, a San Siro. “Lukaku, uomo dei record in Europa League – 11 partite consecutive in gol fra Everton e Inter, mai nessuno come lui -, ha un rapporto d’odio-amore con la Champions. In fondo non ha giocato molte partite, solamente 25 più 4 di qualificazione, e i gol sono stati finora in tutto 11 (più 3 nelle qualificazioni)”, scrive il quotidiano torinese.

Romelu è sicuramente il giocatore più importante del club nerazzurro e lo dicono i numeri: su 62 gare totali giocate ha segnato 43 gol. Ma gli manca uno step – spiega TS – quello di lasciare il segno in Champions con gol essenziali per il percorso della sua squadra, come fanno punte alla Lewandowski o alla Suarez. A lui tocca caricarsi sulle spalle il gruppo: dovrà provare a segnare ma fare anche a sportellate come sa fare lui. “Per vincere contro il Gladbach ci sarà bisogno di un’Inter al 110% e a maggior ragione servirà un Lukaku versione “Super Big Rom“, conclude lo stesso articolo.

(Fonte: TS)