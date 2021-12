Lukaku svela: “Dopo il primo anno all’Inter ho rifiutato l’offerta di…”

Retroscena di mercato raccontato da Romelu Lukaku nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku, ex centravanti dell'Inter oggi al Chelsea, ha raccontato così un retroscena di mercato riguardante l'estate 2020: "Quando ero all'Inter, dopo il primo anno ho rifiutato un'offerta del Manchester City: era più alta di quella del Chelsea. Io non volevo, non era il momento: era il primo anno e non potevo lasciare l'Inter: volevo fare qualcosa di buono perché l'Inter mi ha salvato la carriera. Io ero dentro un tunnel a Manchester, stavo male: per l'Inter ero un grande investimento e abbiamo fatto grandi cose insieme.