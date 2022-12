CorSera – Lukaku gioca o no? “La tentazione cresce, ma c’è una cosa non chiara”

“L’interista dovrebbe andare in panchina per cominciare, dopo la manciata di minuti in campo nel finale contro il Marocco senza incidere, anche se cresce la tentazione di giocarselo subito: quanti minuti abbia di autonomia non è chiaro, forse, a nessuno. «Fa la differenza — ripete il c.t. —, il nostro gioco ha risentito molto della sua assenza. È un leader e ha una grande influenza nello spogliatoio». Big Rom sembra l’unico in grado di mettere tutti d’accordo”, si legge.