Toni: “Lukaku è stato il Belgio, ha tenuto su i suoi. Il più in forma dell’Europeo”

L'ex attaccante italiano ha parlato dell'interista e dell'ennesima prova importante contro il Portogallo

Luca Toni, dopo la vittoria del Belgio è tornato a parlare di Romelu Lukaku. «Nel secondo tempo è stato il Belgio, Lukaku. Perché è stato l'unico, dopo l'uscita di De Bruyne a tenere su la sua Nazionale. È riuscito a far respirare i suoi compagni. È proprio un attaccante completo. Il più in forma in questo momento all'Europeo».