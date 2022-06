Barzaghi (Sky): “Fosse stato per Lukaku già a dicembre sarebbe tornato all’Inter”

"Credo - ha aggiunto il giornalista - sia un discorso relativo alla dimensione che ha bisogno di trovare. Per essere forte si deve sentire al centro dell'attenzione di poter usare il suo carattere per trascinare tutti. Con Conte era molto facile e con Tuchel questa connessione non l'ha trovata. Ha scelto il numero 90 non ha voluto la 9 per rispetto di Dzeko e ha cercato il numero simile al suo 9".