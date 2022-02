Lukaku, Tottenham fuori corsa. Gds: “Conte non può più riprenderlo perché…”

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Tottenham sarebbe fuori dalla corsa per prendere Romelu Lukaku: ecco perché

Il tema di oggi è l'umore nero di Romelu Lukaku, assolutamente scontento del suo momento al Chelsea e desideroso di cambiare aria, magari tornando all'Inter. Ma potrebbe aprirsi anche un'altra possibilità per il belga, che potrebbe volersi ricongiungere alla sua guida: "A guidare la truppa, poi, non c'è più il vecchio maestro Conte che, tra l'altro, non può più riprenderlo al Tottenham, visto che la politica Spurs non consente acquisti di 28enni tanto costosi. Nell'era Inzaghi si pratica pure un calcio meno fisico, ma Simone direbbe mai di no a un'arma così?", scrive La Gazzetta dello Sport.