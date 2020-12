Inter, Lukaku non si ferma mai: miglior media gol per le partite in trasferta

Cragno si è spinto troppo in avanti e lui, appena ha potuto, Romelu Lukaku ne ha approfittato per portare la palla in porta e segnare il gol del 3 a 1. Ci aveva provato nel primo tempo ma il portiere si era superato davanti ai suoi tiri. Il belga, con la rete segnata in casa del Cagliari, ottiene la miglior media per i gol in trasferta (nell’era dei tre punti a vittoria). Ne ha segnati 19 nelle 24 gare giocate fuori casa con la maglia dell’Inter. La media che Big Rom ha fatto registrare è di 0.79. È stata proprio l’Inter a rivelare il dato in un post su Instagram.