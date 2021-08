Lukaku, ultimatum Inter: domenica ultimo giorno per chiudere la trattativa

La dirigenza nerazzurra non vuole andare per le lunghe: l'eventuale cessione dell'attaccante andrà formalizzata in pochi giorni

La vicenda Lukaku non andrà per le lunghe: è quanto auspica la dirigenza dell'Inter, decisa a chiudere in un senso o nell'altro la questione. Ultimatum fissato a domenica, come scrive Tuttosport: "Marotta, Ausilio e Baccin non pensano alle dimissioni. E anzi, sono decisi più che mai a chiudere una volta per tutte la storia Lukaku entro la fine di questo weekend: se in Viale della Liberazione non perverrà quell'offerta irrinunciabile da almeno 130 milioni di euro per il belga, da lunedì non verrà più presa in considerazione alcuna proposta per il giocatore. E Romelu, volente o nolente, resterà a Milano".