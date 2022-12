Lukaku, valutazione in discesa. Ma in Qatar non tutto è andato storto per l’Inter

Lukaku scalpita, vuole riprendersi l'Inter. Ma non serve fretta, meglio un recupero graduale per arrivare al top della forma contro il Napoli.

"Romelu Lukaku ha vissuto il peggior Mondiale possibile: bloccato dall’infortunio al flessore della coscia sinistra, in campo solo nel finale nella sconfitta col Marocco, grande responsabile dell’eliminazione contro la Croazia con i suoi errori davanti alla porta. Chiaro che il suo appeal internazionale sia calato: il mondo, che lo ha visto fallire il ritorno al Chelsea, da mese prende atto dei suoi problemi, non dei suoi gol. Facile dire che la sua valutazione sia scesa, meno semplice quantificare. L’Inter lo ha preso in prestito fino a giugno 2023 per 8 milioni più 4 di bonus dal Chelsea, che a giugno lo avrà ancora a bilancio per circa 70 milioni. Impossibile ora capire per quanto lo cederebbe, all’Inter o ad altri, considerando anche il contratto pesantissimo di Big Rom (8,5 milioni a stagione più bonus). Più logico ripartire da un concetto: adesso Lukaku sta bene. Il Qatar gli ha tolto l’ultimo sogno mondiale e gli ha ridato la condizione fisica", riporta La Gazzetta dello Sport.