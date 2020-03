Lukaku resta a casa e videochiama gli ex compagni, c’è anche un campionissimo

Forse mai come adesso le videochiamate sono diventate un modo per trascorrere il tempo e per essere più vicini a chi non possiamo né toccare, né vedere. Ai tempi del coronavirus le chiacchierate tra amici lontani sono diventate un must. Anche Lukaku non si è sottratto al rito che aiuta a restare a casa e ha parlato al telefono con quattro amici, tra di loro anche l’ex compagno ai tempi del Chelsea, Didier Drogba. Gli altri due sono l’ex difensore portoghese Bosingwa e Vaz Malhotra, procuratore ed intermediario.