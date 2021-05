Lukaku, videochiamata con Adriano: “Avrei voluto essere come te”. L’Imperatore risponde

Botta e risposta social tra Lukaku e Adriano: il centravanti belga ha postato una foto dei due in videochiamata

"Avrei voluto essere come sei stato tu! Grazie per le belle parole, sei il migliore. Imperatore". Con queste parole, pubblicate sul proprio account Instagram, Romelu Lukaku ha corredato la fotografia che lo ritrae in videochiamata con Adriano, ex Inter nonché uno dei giocatori al quale il belga si è ispirato. Lo stesso Adriano ha poi risposto: "Tu mi assomigli, hai forza e qualità. Sei un idolo per me".