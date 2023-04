Vieri: “Lukaku? Con la Juve gioca Dzeko. In gare così non c’è nulla da dire”

«Ora conta arrivare alla fine di questo campionato. Lukaku non giocherà con la Juve, giocherà Dzeko. Potrebbe far giocare il belga, ma se ha giocato ad Empoli, e non mi stupisco che fa due gol, significa che mette il bosniaco da titolare contro i bianconeri». Bobo Vieri, sulla Bobo TV, ha parlato della vittoria nerazzurra di domenica e si è soffermato sulla strategia di Inzaghi che sta alternando in attacco i suoi giocatori di partita in partita.

«Anche se ha segnato Inzaghi non farà giocare lui. Con la Lazio invece giocherà Lukaku e se segna, davanti al tutto esaurito allo stadio, da quella partita lì l'allenatore nerazzurro farà giocare in Champions chi fa meglio. Il belga ha fatto un gran gol in diagonale, ma non è quello di Conte, è macchinoso. Mercoledì può entrare e far gol in Coppa Italia. In gare così non c'è niente da dire dopo l'uno a uno dell'andata, devono tutti essere pronti mentalmente», ha aggiunto l'ex attaccante nerazzurro.