Inter, Lukaku tra gol e rebus futuro. Costi, prestito bis e volontà: la situazione

Permanenza o addio? Il belga vuole riprendersi l'Inter a suon di gol ma il suo futuro è tutto da scrivere

Un prestito bis in discussione e un futuro tutto da scrivere. L’Inter ha ritrovato nella trasferta di Empoli il vero Romelu Lukaku. Il belga ha trascinato con una doppietta i nerazzurri di Inzaghi, ricordando molto quello che ha conquistato lo scudetto con Conte in panchina.

In questa stagione i problemi fisici hanno condizionato un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative, con il rinnovo del prestito che al momento appare inverosimile per aspetti tecnici ma soprattutto economici.

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione legata al futuro di Lukaku.

Se da una parte il rendimento del belga è stato inferiore alle aspettative, dall’altra l’aspetto economico è un fattore determinante.

“Su un fronte i ricavi extra dalla Uefa per la cavalcata in Champions League hanno assicurato ossigeno puro al club di Steven Zhang, ma dall'altro si fanno anche i conti con i mancati introiti della cessione mai finalizzata di Milan Skriniar, che saluterà a parametro zero. È come se, pensandoci bene, l'Inter si fosse accorta quanto sia temerario spendere una ventina di milioni complessivi - tra ingaggio lordo e prestito oneroso - per avere un giocatore per soltanto un anno”.

Il ritorno a titolo definitivo sarebbe investimento di portata eccessiva dal punto di vista del budget.

Inoltre in casa nerazzurra le valutazioni propendono per un investimento su un calciatore da mettere sotto contratto più a lungo e su cui poter contare anche in futuro.

Dall’altra parte, però, la conferma di Lukaku potrebbe arrivare attraverso un nuovo prestito.

I gol realizzati contro Porto ed Empoli non cambiano il volto di una stagione ma le prospettive. Inoltre Romelu è convinto che la sua volontà può fare ancora la differenza.

“Lui a Milano voleva tornarci una quindicina di mesi fa e ha fatto di tutto per salutare Londra, riuscendoci contro ogni pronostico: ora desidera restare in nerazzurro e crede di poter nuovamente piegare il futuro a suo piacimento”.

Non resta per Lukaku che costruirsi il proprio futuro a suon di gol in questo finale di stagione che vede l’Inter in corsa per due trofei e per il quarto posto. Servirà il suo contributo e il belga vuole essere ancora decisivo.

“‘Missione impossibile’, si direbbe per chiunque altro. Ma la realtà e che se si parla di Lukaku non conviene essere assolutisti. Diciamo molto difficile, allora”.