L’ex attaccante de Bilde: “Ecco cosa mi ha detto Lukaku sul suo modo di vivere e giocare”

Romelu Lukaku è in ritiro con la Nazionale belga. Verrà valutata la possibilità che giochi da titolare domani e lo farà se otterrà l’ok dei medici, nonostante arrivi da un infortunio muscolare. Di lui ha parlato in Belgio Gilles De Bilde e ha detto: «Ho parlato con lui il 14 ottobre, dopo la gara con l’Islanda e gli ho chiesto come si ricarica ogni volta. Lui mi ha risposto che fa tutto con ‘la sua testa’. Mi ha detto: ‘Vivo solo in questo modo. So che la mia carriera durerà solo un numero limitato di anni e voglio trarne il massimo’. Lukaku ha tutto a disposizione a casa sua. Può allenarsi, ma ha anche una vasca piena di ghiaccio per il recupero. Tutto dipende dalle sue prestazioni nell’Inter. Riesce a prepararsi mentalmente ogni tre giorni e fare tutto».

(Fonte: hln.be)