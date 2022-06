Lukaku, ottimismo Zhang. Oggi il Chelsea darà risposta alla nuova offerta dell’Inter

La trattativa per riportare Lukaku all’Inter va verso la fumata bianca. Oggi. Ci sarà un nuovo colloquio tra i due club che potrebbe portare all’accordo definitivo.

"Romelu Lukaku è sulla via del ritorno e in settimana sarà di nuovo a Milano. La distanza con il Chelsea è minima e nelle prossime ore la trattativa dovrebbe finalmente essere chiusa. Per il prestito di un anno i londinesi chiedevano 10 milioni più 3 di bonus, l’Inter ha presentato la sua nuova offerta e prova a chiudere a 7 più bonus, risparmiando qualcosina. Oggi ci sarà un nuovo contatto con la dirigenza dei Blues che dovrà dare un’ultima risposta, ma sull’affare c’è grande fiducia, anche da parte di Steven Zhang", si legge sul Corriere della Sera.