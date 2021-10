Lukash (TSV): “Sheriff? Al ritorno con l’Inter sarà un’altra storia perché…”

Le parole del giornalista: "Il presupposto è che oggettivamente era difficile credere ad uno Sheriff capace di vincere tutte le 4 partite del gruppo contro Inter e Real"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Vladislav Lukash, giornalista di TSV, ha commentato così la sconfitta dello Sheriff Tiraspol ai danni dell'Inter: “Il presupposto è che oggettivamente era difficile credere ad uno Sheriff capace di vincere tutte le 4 partite del gruppo contro Inter e Real Madrid. Insomma, c’era possibilità di perdere e abbiamo perso. E’ solo una partita però, a Tiraspol al ritorno sono certo che sarà una gara totalmente diversa. Ieri a San Siro la squadra, non so bene per quale motivo, è sembrata un po’ stanca. Per mezzora è stata brava, messa bene in campo, abbiamo tenuto la palla e bloccato le azioni dell’Inter. Poi ci sono stati 10 minuti di disastro e l’Inter ha segnato due bei gol. Diciamo che non era ciò che ci aspettavamo dopo aver battuto il Real Madrid”.