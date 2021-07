Gratitudine all’Inter ma non solo. Chelsea, no Lukaku: “Rom non vuole più giocare in Premier”

Romelu Lukaku a Milano si sente un re. Sente l'affetto della gente, dell'ambiente Inter. Per lui non è stato difficile dire di no al Chelsea

Marco Macca

Romelu Lukaku a Milano si sente un re. Sente l'affetto della gente, di tutto l'ambiente Inter. Per lui, dunque, non è stato difficile dire di no al Chelsea, nonostante l'offerta faraonica dei Blues. Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, dietro al rifiuto del belga c'è anche un'altra motivazione:

"Tra Lukaku e la Premier potrebbe non esserci più un futuro. Perché in assoluto il ritorno in Inghilterra non stimola Romelu, non lo affascina l’idea di tornare dove è già stato, neppure se dovesse farlo da vincitore, come in fondo sarebbe in questo caso. Non c’è, insomma, una spinta motivazionale forte che lo allontani dall’Inter e da Appiano, pur in presenza di un’offerta economica importante, ben oltre i 7,5 milioni di euro più bonus che guadagna attualmente".