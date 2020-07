TS – Inter, la LuLa ha perso smalto. Lautaro appannato, insieme solo un gol nelle ultime 17 gare

La coppia Lukaku-Lautaro, che ha trascinato l’Inter per la prima parte della stagione, alla ripresa dopo la lunga sosta non ha saputo replicare quanto fatto nei primi mesi. Insieme hanno segnato solo contro la Samp, poi il Toro è andato in gol solo contro il Torino, ma Lukaku era out per infortunio. Se per Lukaku ci è voluto un pochino di tempo per trovare la migliore condizione, visto il suo fisico, dopo il lockdown, Lautaro non è stato più brillante come prima della pausa forzata.

“Da quando Lautaro è diventato un uomo mercato al centro delle voci di mezza Europa, dal Barcellona al Manchester City, non è stato più lo stesso. Ha iniziato a perdere sicurezze. In campo i suoi movimenti sono stati meno letali. Mercoledì sera, durante Inter-Fiorentina, si è visto qualche compagno sbracciarsi per indicargli l’inserimento giusto da fare. Ma non è bastato“, riporta Tuttosport. Se Lukaku è arrivato a 21 gol in Serie A, Lautaro è fermo a 13 reti.

“Ma anche Big Rom non è travolgente come prima della sosta. Difficile fare a meno dell’intesa con il compagno, spalla ideale fino a inizio 2020. Poi sempre meno letale. Nelle prime 18 giornate, fino al 3-1 a Napoli del 6 gennaio, avevano segnato insieme in ben cinque occasioni. Nelle successive 17 partite è successo una volta sola”, spiega il quotidiano.