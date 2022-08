La LuLa, Dimarco e la striscia aperta di Inzaghi: le curiosità dopo Inter-Spezia

Statistiche e curiosità a proposito della vittoria dei nerazzurri di Inzaghi a San Siro contro lo Spezia di Gotti

Alessandro De Felice

Seconda vittoria in due partite per l'Inter, a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti della Serie A 2022/23. A San Siro contro lo Spezia i nerazzurri hanno dominato un match che ha offerto diversi spunti statistici:

LU-LA IS BACK

Lautaro Martinez ha segnato un gol in due degli ultimi tre esordi casalinghi stagionali di Serie A dell’Inter, contro Spezia e Fiorentina. Il Toro non segnava da fuori area in Serie A proprio dal match contro i Viola, prima partita casalinga del campionato 2020/21.

Romelu Lukaku ha servito l'assist per il gol di Lautaro: in totale si tratta del settimo passaggio vincente di Big Rom per il Toro in Serie A. Il belga non forniva un assist in Serie A dalla gara casalinga vinta per 3-1 contro la Roma del maggio 2021 (gol di Matias Vecino).

CALHA E GLI ESORDI

Hakan Calhanoglu ha firmato il secondo gol dell'Inter contro lo Spezia: escludendo le reti su calcio di rigore, si tratta del primo gol in Serie A da dentro l’area di rigore del turco con la maglia dell’Inter (su otto realizzati). Calhanoglu ha trovato la via della rete in entrambi gli esordi casalinghi con la maglia dell’Inter in campionato, contro il Genoa nella stagione 2021/22 e contro lo Spezia.

DIMARCO 50

Contro lo Spezia Federico Dimarco ha tagliato il traguardo delle 50 presenze con la maglia dell'Inter, contando tutte le competizioni.

STRISCIA APERTA

Includendo la fine della scorsa stagione, l’Inter ha vinto sette gare consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta sotto la gestione di Simone Inzaghi.

(Fonte: Inter.it)