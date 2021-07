Lulù Oliveira: “Lukaku? Quando lo vidi rimasi senza parole. Con l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore: "Lukaku? Non capivo come un calciatore con quella muscolatura potesse correre così velocemente, era semplicemente incontenibile"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Lulù Oliveira, ex calciatore, ha parlato così di Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter: "Giocatore imprevedibile, quando l'ho visto in Inghilterra sono rimasto senza parole, perché non capivo come un calciatore con quella muscolatura potesse correre così velocemente, era semplicemente incontenibile. E' quello che fa ancora di più oggi, con l'Inter lo vedo spesso e gli piace molto appoggiarsi sul difensore avversario".