Lulù Oliveira: “Lukaku, velocità e gol: è tra i top 4 al mondo. Barella…”

L'ex attaccante belga del Cagliari, Lulù Oliveira, ha parlato del centravanti dell'Inter e del Belgio Romelu Lukaku

Lulù Oliveira , ex attaccante del Cagliari nato in Brasile ma di passaporto belga, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel giorno di Italia-Belgio .

"Per noi italiani (ride, ndr) è qualcosa di nuovo. Dopo il momento nero degli anni scorsi, adesso c’è la voglia di credere di poter vincere qualcosa. Se fossi in Mancini schiererei Chiesa dall’inizio: ha fatto benissimo contro l’Austria, e poi dribbla, tira di destro e di sinistro. Ha la voglia giusta per incidere e contro il Belgio potrebbe essere un fattore, soprattutto perché sula fascia sinistra belga Thorgan Hazard è più offensivo. Per il resto metterei Locatelli a centrocampo insieme con Jorginho e Barella. E in attacco Insigne con Immobile e, appunto, Chiesa".