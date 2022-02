Luppi: “Il Napoli può puntare allo scudetto. Se il Milan vince con l’Inter, si riapre tutto”

Gianluca Luppi, ex calciatore del Napoli, è convinto che gli azzurri di Spalletti siano ancora pienamente in corsa per lo scudetto

Marco Macca

Intervistato da TMW, Gianluca Luppi, ex calciatore del Napoli, è convinto che gli azzurri di Spalletti siano ancora pienamente in corsa per lo scudetto:

Vista l'Inter di quest'anno può arrivare al massimo secondo?

"Secondo me il Napoli lotta per lo scudetto. Se il derby lo vince il Milan si può riaprire il discorso".

Anche se l'Inter ha una gara in meno?

"Il Napoli può farcela".

(Fonte: TMW)