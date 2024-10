Ci sarà uno striscione unico per tutto il corso di questa stagione ma che non è un vero striscione. È una frase che ispira, che rappresenta tutti quelli che frequentano la Curva Nord. Quindi dal 1969 che è l’anno di nascita e poi lo slogan che abbiamo spesso fatto nostro che è Uniti Fieri Mai Domi. Abbiamo già prodotto e abbiamo fatto la richiesta per l’autorizzazione della società e con la Juve dovrebbe fare il suo esordio abbinato a una coreografia che abbiamo chiesto: sarà la ripartenza ufficiale della curva anche nell’aspetto del colore a cui fino ad adesso abbiamo rinunciato perché non era la priorità.