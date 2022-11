I club di Maradona, l’Inghilterra e… il Molise: Mac Allister, l’ultima idea Inter

Il nome nuovo associato all'Inter è quello di Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton e dell'Argentina che avrebbe favorevolmente impressionato Piero Ausilio in Qatar . La Gazzetta dello Sport lo presenta così: "Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Brighton, ha stregato l'uomo mercato dell'Inter per qualità e intelligenza tattica. Mac Allister è il più classico esempio di centrocampista box to box - per dirla all'inglese -, ossia uno capace di garantire solidità ed equilibrio a tutto campo: bravo in interdizione, bravissimo nell'impostazione. Sa impostare e accompagnare la manovra, può inserirsi senza palla come andare al tiro da fuori.

Mamma di origine molisana, papà ex calciatore, Alexis ha giocato in Argentina nei club di Maradona: partito dall'Argentinos Juniors, è passato per il Boca prima di sbarcare in Europa. Strapparlo al Brighton non sarà certo cosa semplice, anche perché il costo è già molto elevato (almeno 30 milioni): cinque gol in 14 presenze in Premier quest'anno, 13 reti in 86 partite totali col Brighton. Trattativa difficile, ma l'Inter resta vigile".