Maccarone: “Scudetto, ora è corsa a due: la vittoria dell’Inter con la Juve…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante ai microfoni di Tuttomercatoweb sulla volata finale in Serie A per lo Scudetto

Massimo Maccarone, ex attaccante di - tra le altre - Empoli e Siena, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra i temi trattati anche la lotta Scudetto: "Sono rimaste in due, il Napoli doveva vincerle tutte e sperare in un mezzo passo falso dell’Inter ma non è andata così".