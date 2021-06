Macedonia, Pandev: “Abbiamo scritto la storia. L’Ucraina? Non abbiamo nulla da perdere”

A 38 anni Goran Pandev vive l'ennesima giovinezza della sua carriera senza fine

"Sono felice per il gol e dispiaciuto per il risultato - ha detto Pandev in collegamento con Skysport - ma per noi era importante giocarci questi europei. Esperienza ed emozione incredibile per me, per i compagni e per tutto il paese. L'Austria ha vinto meritatamente, speriamo nelle prossime partite di poter fare risultati e qualche punto e finire bene questo europeo". Per l'attaccante del Genoa e capitano della sua nazionale l'Europeo poteva essere il punto di arrivo per chiudere in bellezza. "Non lo so ancora cosa farò, sono concentrato sull'europeo, vediamo se faccio un altro anno - ha aggiunto -. Abbiamo scritto la storia del nostro paese, siamo la prima generazione ad aver ottenuto questo risultato. Ma ora vogliamo fare bene, fare bella figura: siamo una squadra giovane e con poca esperienza in queste competizioni internazionali.