Maffezzoli (scout Atalanta): “Bastoni? A 7 anni pazzesco”. Bergomi: “Agli Europei…”

Negli studi di Sky Sport si è parlato di Alessandro Bastoni. A raccontare un aneddoto è anche Franco Maffezzoli

""L'ho visto sbagliare un rigore in una partita, ma fece una veronica e un tunnel a 7 anni, tanta roba". Beppe Bergomi, poi, ha aggiunto: "Io ho allenato per un certo periodo i 95', l'Atalanta dei '99 era forte e si parlava già di Bastoni a quel tempo. Se può giocare all'Europeo? Il quarto centrale è lui ora, dietro anche ad Acerbi ma può trovare spazio. Ci sono ammonizioni, squalifiche, un leggero infortunio come quello di Chiellini, però può giocare".