Spezia, Maggiore: “Contento per il gol. C’è rammarico, ci credevamo. L’Inter…”

Il centrocampista e capitano della formazione ligure è andato in rete contro i nerazzurri, ma non è bastato

Fabio Alampi

Ha parlato ai microfoni della stampa il capitano delle Aquile, Giulio Maggiore, dopo aver trovato il suo primo gol stagionale con la maglia bianca:

“Avevo letto le statistiche che mi riguardavano sui mancati gol, ma non ci ho mai dato troppo peso perché per me l’obiettivo è sempre stato quello di aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. Mi mancava il gol, non posso negarlo, e sono contento di averlo trovato nonostante non sia stato abbastanza per svoltare la partita.

C’è rammarico perché ci credevamo, abbiamo giocato bene e creato diverse occasioni, forse ci è mancata un po’ di continuità e avremmo potuto sfruttare meglio i minuti finali dopo aver accorciato. È stata comunque una bella prestazione, siamo rimasti in partita fino alla fine, e contro squadre come l’Inter non è sicuramente facile.

Nzola? Era fuori da troppi minuti e contro una squadra come l’Inter non è qualcosa che puoi permetterti, era importante tornare in parità numerica, e il mister ha deciso di mettere in campo Antiste che nonostante non giocasse da molte partite è entrato in modo positivo.

Dalle prossime partite mi aspetto lo stesso atteggiamento e lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato fino ad oggi. Speriamo di raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo così da poter vivere con più serenità le ultime partite. Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare e continueremo a farlo dando il massimo”.

(acspezia.com)