Magrin: “Juve? Piaccia o non piaccia, il lavoro di Allegri la porterà ai primi posti”

Le parole dell'ex calciatore: "Sicuramente la sua Juve non è partita bene, ma adesso la classifica non è poi così negativa"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Marino Magrin, ex calciatore, ha parlato così della prima parte di stagione disputata dai bianconeri: "Allegri sta cercando di riportare nella squadra la mentalità vincente. Rispetto ai suoi predecessori vuole più grinta e dinamismo, poco a poco sta riuscendo a trovare la quadra. Sicuramente la sua Juve non è partita bene, ma adesso la classifica non è poi così negativa. Il lavoro che sta facendo, piaccia o non piaccia, porterà il club ai primi posti".