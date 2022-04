Maguire minacciato, la polizia di Manchester indaga: segnalata una bomba vicino casa

La polizia di Manchester sta indagando sulle minacce anonime che parlavano di una bomba vicino casa del difensore

La polizia ha confermato di essere stata contattata ieri "per una minaccia di bomba nell'area di Wilmslow". "Nessuna evacuazione è stata disposta, ma a scopo precauzionale un cane poliziotto addestrato al rilevamento di esplosivi è stato portato a questo indirizzo oggi pomeriggio, per condurre una perquisizione nel giardino e nell'area circostante". Maguire, 29 anni, sta vivendo una stagione difficile, come tutti i Red Devils, in termini di prestazioni individuali. "La sicurezza della sua famiglia e dei suoi cari è la priorità numero uno di Harry", che vive con la compagna e due figli, ha detto il suo portavoce. "Continuerà a prepararsi normalmente per la partita questo fine settimana e non commenterà ulteriormente in questo momento".