Maicon, debutto da dimenticare in Conference League: Tre Penne ko 4-0

Parte male l'avventura di Maicon con la formazione sanmarinese del Tre Penne con la sconfitta in Conference League

Inizia male l'avventura di Maicon al Tre Penne , club di San Marino . Nell'esordio in Conference League , la nuova squadra dell'ex Inter è uscita sconfitta col risultato di 4-0 nella gara d'andata contro la Dinamo Batumi , formazione georgiana.

Maicon è sceso in campo dall'inizio e ha lasciato il posto a Cesarini al 64'. Tra una settimana la gara di ritorno in Georgia, con il Tre Penne che dovrà tentare la rimonta per accedere al turno successivo.