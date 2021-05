Maicon: “Il derby d’Italia si deve vincere. Conte mi piace perché ha fatto capire…”

L'intervista di Inter TV a Maicon su questa Inter e sull'importanza di vincere contro la Juventus, anche a scudetto conquistato.

"Sempre speciale perché è il derby d'Italia perché anche se sei campione d'Italia devi avere l'approccio giusto. Sicuramente il mister dirà le cose giuste ai giocatori, anche se lo scudetto è già conquistato. Si deve vincere il derby d'Italia perché è un campionato a parte, devono andare con la testa giusta per fare una grandissima partita. I miei ricordi contro la Juve? Quella partita fu indimenticabile per me, ho dato il mio contributo e l'importante è che abbiamo vinto. Mi piace perché ha fatto capire a tutti i giocatori il suo concetto di calcio, loro lo hanno capito e infatti alla fine hanno vinto lo scudetto. Mi vedo nell'Inter tutto l'anno, mi vedo anche in questa e in questa sarebbe un po' più facile giocare con la difesa a tre. Adesso mi diverto. Era difficile giocare e stare in ritiro, l'avevo sognato tutta la vita, ma non vedevi la famiglia. Mi auguro che l'Inter possa fare cose belle perché è una società che se lo merita", ha dichiarato Maicon ai microfoni di Inter Tv.