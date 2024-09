Maicon: “Non esiste un nuovo Maicon. L’Inter può dare ancora tanto, Lautaro…”

"Mi ricordo ancora il derby vinto 4-0, giocavano loro in casa, avevano campioni, indimenticabile", ha detto Maicon sul derby

"Mi ricordo ancora il derby vinto 4-0, giocavano loro in casa, avevano campioni. Era una partita indimenticabile. Inter? Credo sia solo un momento così, hanno cambiato qualche giocatore che deve inserirsi. La difesa è la stessa che ha fatto tantissimo l'anno scorso, due anni è anche arrivata in finale di Champions. L'Inter è una squadra che può dare ancora tanto"

"Lautaro? Ha dato tanto all'Inter e all'Argentina e può dare ancora tanto. Tutti i giocatori attraversano momenti particolari, è un giocatore importante anche per l'Argentina ma ritroverà il modo per ritornare forte. Il nuovo Maicon? Non esiste, quello che ho fatto io rimane lì. Altri giocatori nel mio ruolo stanno facendo benissimo, tipo Dumfries. Ma Maicon è Maicon, gli altri sono gli altri".