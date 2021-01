Maicon al Sona, l’ex Inter: “Felice di essere tornato in Italia. Carico per questa avventura”

“Felice di essere tornato in Italia con mio figlio, sono carico per questa nuova avventura da giocatore”, lo ha detto Maicon al suo ritorno in Italia. Sbarcato di mattina presto a Fiumicino, raggiungerà Verona dove firmerà con il Sona per giocare in Serie D. Una seconda giovinezza per l’ex terzino di Roma e Inter che, a 39 anni, di smettere non ha proprio intenzione.

Con lui, da San Paolo, c’era anche il figlio che diventerà un calciatore della juniores del Sona. Operazione condotta da Claudio Ferrarese, diesse del club veneto, che all’arrivo di Maicon dichiara: “E’ una grandissima soddisfazione portare un giocatore di questo caratura, penso non possa più capitare. Sono orgoglioso. Ringrazio Tiago de Souza e la società per avermi permesso questo”.

(ANSA)